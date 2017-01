Ideias: Lei na contramão

00:00 · 17.01.2017

A interpretação errônea que está sendo dada ao Artigo 174, do Código Nacional de Trânsito, pelas autoridades de trânsito municipais, estaduais e federais está fazendo-os crer que qualquer comboio com mais de dois veículos (motos, carros, caminhões ou ônibus, - para se protegerem até de assaltos nas rodovias- ) deve pedir autorização, com 30 dias de antecedência, para circular, fere frontalmente a Constituição Federal em dois direitos fundamentais dos indivíduos: 1º - o direito de ir e vir (na Carta Magna não diz que o cidadão tem que estar sozinho ao se deslocar) e o 2º - o Direito da sociedade de se organizar (em grupos de qualquer tamanho).

Não tem cabimento ter que solicitar permissão para a sociedade organizada se dirigir de um ponto a outro de sua cidade, estado ou pelo País.

Nossos direitos estão vivos e não podemos admitir esse controle sob nossas vidas, só cabível em regimes de exceção, que não é o caso. Somos habilitados. Somos cidadãos brasileiros, não somos bandidos.

Temos o direito de dirigir aonde quisermos e com quem quisermos, sem ter que comunicar a ninguém. Por nossa conta e risco. Por qual Comissão de Constituição e Justiça essa Lei passou? Parece que nenhuma.

Ou consertam imediatamente a redação deste artigo ou revoguem antes que essas medidas tomem um tamanho alarmante. Não adianta regulamentar. Tem que mudar o teor do artigo, que foi feito com o propósito de evitar o fechamento de vias para eventos bloqueando o trânsito e não para coibir a circulação dos cidadãos, individualmente ou em grupos, se dirigindo para qualquer lugar.

Lauro Henrique Santos

Analista de sistemas