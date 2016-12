Ideias: Inspiração e ternura

00:00 · 23.12.2016

Neste tempo precioso que antecede o Natal do Senhor, na alegre e visível esperança da criança na manjedoura de Belém, sem esquecer o coração humano, no desejo de vê-lo como se fossem manjedouras espalhadas pelo mundo inteiro, é que recordamos aquele que há nove anos partiu para a casa do Pai: Dom Aloísio Lorscheider. Fonte de inspiração, ternura, solidariedade, paz e justiça, vemo-lo totalmente despojado e abandonado em Deus, confiando-lhe seu destino. Quem teve a graça de conhecer Dom Aloísio, e com ele conviveu, pôde atestar sua enorme bondade.

O Advento foi um tempo litúrgico intensamente assimilado por ele, com sua vida voltada à contemplação do mistério da encarnação, ensinando-nos que tal envolvimento no mistério de amor requer de nossa parte uma ascese disciplinada e misericordiosa, para enfrentar as tempestades e os ventos contrários. Acolher como dom a graça da disposição interior para entrar na barca nossa de cada dia, desafiadora travessia da vida, foi que o Cardeal Lorscheider sempre ensinou, dizendo-nos alto e em bom tom com a própria vida, marcada de gentileza, ternura e força profética, que a vida, além de coragem, pede aceitação da revelação da ação divina, vivamente presente nas ações humanas.

Somos agradecidos ao bom Deus por sua vida como sendo uma dádiva do céu para o povo brasileiro, especialmente sua fecunda presença de 22 anos entre o povo cearense, na sua sensibilidade pastoral, clareza diante dos desafios, sem jamais faltar-lhe a ternura e a esperança do Bom Pastor, Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja!

Geovane Saraiva

Padre