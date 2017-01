Ideias: Insensatez

00:00 · 26.01.2017

A situação dramática da vida brasileira, permeada de temor quanto ao futuro que nos espera, está a exigir a união, o esforço patriótico de todos, em prol da recuperação econômica, moral, ética do País.

Nesse sentido, vem lutando o presidente Michel Temer, com adoção de medidas necessárias, imprescindíveis, de que são exemplos a limitação dos gastos públicos e a reforma da Previdenciária Social.

Cônscio dos seus deveres de presidente da República, e no elevado propósito de evitar que o Brasil caia, fatalmente, no abismo, a impopularidade momentânea não lhe faz mossa.

É assim que agem os verdadeiros estadistas. Amanhã, no futuro, por certo, a história lhe fará justiça.

Faltos de bom senso, os apaniguados de Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, estes, sim, responsáveis pelo caos econômico e ético que angustia e envergonha o nosso povo, - coadjuvados por uma oposição esquerdista retrógrada, odienta, impatriótica, antidemocrática, sem o mínimo de racionalidade, - vão às ruas, com suas bandeiras vermelhas, bradar contra o governo e por nova eleição. Quanta insensatez!

Em verdade, o que esses energúmenos querem é desestabilizar o governo legítimo do presidente Michel Temer, na ilusória esperança de que assim terão a volta do aparelhamento do Estado brasileiro e dos corruptos ao poder.

Acontece que o País vive um novo tempo. Prenhe de dificuldades, é certo, mas caracterizado pela seriedade no trato da coisa, da máquina pública. Agora já não há mais lugar para corruptos, exceto a cadeia.

Ernando Uchoa Lima

Advogado