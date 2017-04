Ideias: Indagações

00:00 · 07.04.2017

Com certeza esta manhã é a primeira do meu fim. Todavia, espero que não seja a última da minha vida. Com as bênçãos do Senhor, desejo viver mais para tentar amar, fazer o bem; ter fé e esperança; como também pedir e agradecer. Assim, deve-se buscar viver num ambiente onde prevaleçam a amizade e a solidariedade e não o interesse e a falsidade.

Ser feliz não é simplesmente ter uma existência boa, mas a convicção de que apesar dos desafios e das dificuldades é importante viver. Nesta linha de raciocínio, apresenta-se um poema/prosa, fugindo dos aspectos formais, sem rima e sem métrica, consubstanciando indagações para refletir e, se possível, alcançar uma vida melhor. Talvez! Eis o texto, formado por 10 estrofes, sendo um terceto, oito dísticos e uma quadra: 1) A vida é um belo dom. Não se sabe a hora da partida. Passa rápido como o som. 2) Por quê ambicionar o poder? Mais vale cumprir o dever. 3) Por quê, cada vez mais, buscar o dinheiro? Importante é ser um cidadão inteiro.

4) Por quê tanta vaidade? Nunca traz felicidade. 5) Por quê a inveja? Atitude que nada almeja. 6) Por quê a ausência da solidariedade? Comportamento que leva à deslealdade. 7) Por quê a humildade? Sentimento que demonstra bondade. 8) Por quê a harmonia? Para se alcançar a sabedoria.

9) Por quê combinar fé e razão? Visando obter a verdadeira união. 10) A vida é para amar e servir. Apesar da indesejada rapidez, vale a pena viver com lucidez. Convém lembrar, respectivamente, Manuel Bandeira e Fernando Pessoa: "Vivo nas estrelas porque é lá que brilha a minha alma" e "Tudo vale a pena quando a alma não é pequena".

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC