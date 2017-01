Ideias: Impasse

00:00 · 06.01.2017

Nosso objetivo é refletir sobre algumas questões que preocupam a opinião pública mundial em nossos dias. A ganância de determinados países motiva uma desconfiança que prejudica o entendimento, gerando desequilíbrios políticos, econômicos, sociais e culturais. Nessa linha de raciocínio, surgem a exploração desordenada dos recursos naturais não renováveis, a miséria crescente, a corrida armamentista, a falta de solidariedade, a ausência de uma paz estável, dentre outros problemas.

Vivemos dias de expectativas, para não dizer de intranquilidade e angústia, no contexto mundial. Em todas as nações, da mais rica às mais pobres, existem problemas relacionados com a falta de humildade, justiça e paz. Acreditamos que a supremacia dos valores exteriores sobre os interiores é a grande responsável pelo atual desajuste universal. O radicalismo tem influenciado de forma negativa as alterações de comportamento e de organização social, em todos os países. Crises, desemprego, endividamento e violência decorrem de movimentos cruéis que não buscam soluções, mas modelos errôneos de desenvolvimento.

Cremos que o caminho para combater o impasse está na Democracia. Devemos ressaltar que ela não deve significar apenas aperfeiçoamento dos mecanismos jurídicos e institucionais, mas também a melhoria dos padrões socioeconômicos do povo. A Democracia, proporcionando a liberdade, a justiça e a igualdade de oportunidades, representa a força básica para constituição de um Estado, bem como de uma sociedade apoiada em princípios éticos, morais e solidários.

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC