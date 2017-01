Ideias: Hora de empreender

00:00 · 27.01.2017

Empreender não é tarefa fácil. Acredite, ser dono do próprio negócio implica em mais trabalho, estresse e menos glamour do que se imagina. Porém, a despeito das dificuldades atuais do Brasil, o número de empreendedores tem aumentado. Hoje, praticamente um em cada quatro adultos no Brasil está envolvido com a criação de uma empresa. Somos o quinto País com "empreendedores mais determinados", conforme a startup Expert Market.

O que significa que os brasileiros apresentaram alto número de negócios criados mesmo com 125 pontos na escala de dificuldade - que vai de 1, mais fácil, a 130, mais difícil. Após comandar uma rede de lava-jatos que chegou a ter mais de uma dezena de unidades em Fortaleza, decidimos que era a hora de investir em novo sonho. A experiência adquirida foi importante para nos consolidarmos no ramo de água mineral predial, no qual estamos estabelecidos há quase 15 anos.

Persistência e controle emocional foram determinantes para suportar a burocracia, por 14 anos, até conseguir o registro de patente do sistema que desenvolvemos. 2017 começa e o horizonte já apresenta melhoras. Mesmo em meio às tormentas as oportunidades estão abertas. São muitas as "startups" surgindo. Analisar o mercado, investir em qualificação e escolher a hora de dar o primeiro passo são detalhes fundamentais não apenas para entrar em campo, mas para seguir na luta.

Os governos também devem aproveitar o momento. Diminuir a carga tributária e incentivar o crédito, via instituições financeiras, são algumas das medidas que ajudarão na retomada do crescimento do Brasil.

Henrique Hissa

Empresário