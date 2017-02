Ideias: Hábito ou vício?

00:00 · 07.02.2017

Igualam-se? Equivalem-se? Ou se diferenciam? Vários dicionaristas indicam sinonímia entre os termos, pois tênue é a linha divisória desses costumes. Aristóteles, ao tratar da ética, abordou os temas, oferecendo distinção. O filósofo helênico defendeu que a repetição de atos humanos leva a realizações de algumas atitudes sem vontade exigível, os hábitos. E estes, virtudes, quando moralmente bons e, vícios, se moralmente inaceitáveis. Coragem, prudência, gentileza, tolerância, exemplos dos primeiros. Covardia, insensibilidade, avareza, ganância, amostras para os segundos.

O significado do exposto, bem conhecido por todos, pouca ou nenhuma valia representaria, não possuísse objetivo maior. O domínio, controle, modificação ou substituição de um, de outro ou de ambos. Enquadrando-se em obra paracientífica e não de autoajuda, o best-seller "O Poder do Hábito: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios", de autoria de Charles Duhigg, figura entre os livros mais vendidos, segundo o New York Times.

A reputada crítica da Book Review, daquele jornal, assevera: "Um olhar sério sobre a ciência da formação e transformação dos hábitos". Leitura agradável. Estudos de casos. Análises e acompanhamentos de profissionais renomados e de instituições consagradas. Um tratado abordando temática deveras atual e sem dificuldades de compreensão para o ledor. Pela simplicidade e objetividade expositiva, foge ao mesmerismo e a utilização de jargões técnicos. Trabalho com 408 páginas, roteiro de notas e citações concatenado, sumário e índice remissivo de vocábulos, expressões e personagens. Atrai o ledor.

Geraldo Duarte

Advogado e administrador