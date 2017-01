Ideias: Gestores de segunda

00:00 · 11.01.2017

Desde 2010, no âmbito do executivo federal, administradores foram transformados em servidores de segunda categoria, pois, ficaram de fora da nova estrutura remuneratória especial, criada pela Lei Federal Nº 12277/10, que beneficiou estatísticos, economistas, geólogos, engenheiros e arquitetos.A justificativa apresentada pelo Governo Federal foi a de que as categorias contempladas eram profissões essenciais ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) ao contrário dos administradores.

Terrível e incompreensível engano. Uma demonstração da falta de isonomia no âmbito do serviço público federal, que apresenta outras distorções como as ajudas de custo para alimentação concedidas aos servidores dos três poderes, que são totalmente dispares. Inaceitável a não inclusão dos administradores , sob todos os aspectos, na nova estrutura, pois, são profissionais que servem de base a toda organização, seja ela pública ou privada e são essenciais nas suas funções de planejamento, elaboração de processos internos, controles, custos, enfim, funções que formam o alicerce para as demais atividades.

Passados seis anos da referida lei, as entidades representativas dos administradores, Conselho Federal de Administração, Conselhos Regionais e Sindicato Nacional dos Administradores não conseguiram avanços, no sentido de corrigir tamanha distorção. Não se pode conceber que no âmbito governamental e no Congresso Nacional não tenhamos representantes com a sensibilidade e comprometimento para com o princípio da isonomia para restituir a dignidade aos administradores efetivos do executivo federal.

Cláudio Lima

Escritor