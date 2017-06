Ideias: Gestão e gente

00:00 · 12.06.2017

Empresas são pessoas. Só crescem se as pessoas que nela atuam também se desenvolverem. E precisam de um estímulo que vá além do dinheiro. Em outras palavras, precisam de uma motivação, que dê sentido ao trabalho realizado. Não apenas as pessoas, mas também as empresas precisam de uma missão corporativa que ultrapasse o objetivo do lucro.

Um exemplo disso é a Casa da Empada, rede que completa 30 anos em 2017. Quando foi inaugurada, seu fundador, Antero Gonçalves, ia para o sinal de trânsito oferecer um cartão que dava direito a uma empada grátis em sua loja.

Mais do que ação de marketing, havia um objetivo verdadeiro em oferecer aos clientes um produto de qualidade, cuja receita fora desenvolvida por sua esposa, dona Alzira Gonçalves. Até hoje, essa história é contada nos treinamentos da empresa para motivar os atendentes das franquias a também trabalharem arduamente para atender as pessoas da melhor forma possível.

Como se estivessem recebendo-as em sua casa. Gente e gestão são fundamentais para o sucesso de uma empresa. Os dois fatores juntos, um dependendo do outro.

Não há gestão sem gente. E as pessoas ficam perdidas quando não há gestão. É preciso que se tenha um objetivo maior, que irá mobilizar a organização como um todo.

E histórias como essa é que fazem a diferença na sobrevivência de uma empresa no mercado. Sem um objetivo maior de realmente servir seus clientes, as empresas darão lucros, mas não conquistarão as pessoas. E sem gente, não haverá história para contar.

José Ferrari

Professor de Administração