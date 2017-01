Ideias: Fundo do Judiciário

00:00 · 13.01.2017

A taxa judiciária, instituída ainda no ano de 1973, veio para se somar a outras receitas repassadas pelo Executivo ao Poder Judiciário para garantir seu regular funcionamento. Esses recursos, no entanto, se tornaram insuficientes para as necessidades advindas do célere crescimento da demanda judiciária. Esta necessidade sugeriu a criação do Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário (Fermoju) que tem a finalidade de garantir o complemento das dotações orçamentárias, se tornando imprescindível à saúde financeira do Poder Judiciário.

Desde 1991, com a instituição do Fundo, pela Lei Nº 11.891, são muitos os avanços registrados pela Justiça Estadual: a construção e modernização dos fóruns da Capital e do Interior, a aquisição de equipamentos adequados, cuja ausência interferia, por óbvio, no desempenho e motivava atraso das decisões, e a informatização e digitalização dos processos.

Antes da instituição do Fermoju, portanto, a exiguidade de recursos era incompatível com o crescimento vertiginoso da demanda judiciária e o aprimoramento da estrutura deste Poder e da eficiência de prestação jurisdicional, exigidos pelo Estado Democrático de Direito. É oportuno aduzir ainda que a autonomia financeira, no tocante a investimentos e manutenção, tem levado o Tribunal a agilizar o exercício de suas funções. Por tudo isso, o Fermoju confere às administrações do Tribunal, desde o exercício financeiro de 1992, uma responsabilidade ímpar no manuseio dos recursos, num esforço imperativo de atender às necessidades e aos anseios da sociedade, quando da procura pela Justiça Estadual.

Paulo Sátiro

Economista