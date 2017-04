Ideias: Foro especial

00:00 · 06.04.2017

No processo penal brasileiro, a competência do juízo pode ser determinada em virtude da função ocupada pelo agente ativo. Dá-se a esta o nome de competência por prerrogativa de função: Foro Privilegiado. Exemplo flagrante da falência completa de tal instituto, frente aos seus iniciais propósitos de imunidade e isenção aos detentores de determinada função e/ou cargo, para melhor desempenharem suas atribuições em prol da sociedade, pode ser visto no Inquérito recentemente levado a julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), onde um certo e atual Deputado Federal foi indiciado e acusado em fraudes em licitação e contratações irregulares de servidores, quando ocupava o cargo de Prefeito.

No caso, ele concluiu o mandato de prefeito, onde gozava de foro de 2º grau (Tribunal de Justiça), de seu Estado, depois tomou posse como deputado Federal, ganhando foro do STF. Tempos depois, deixou de ser deputado, e os autos foram remetidos à 1ª instância, e agora por ter sido novamente eleito deputado, todo o processo retornou ao STF, no que o eminente ministro Relator do caso, acabou declinando espantado em plena sessão: "Este processo é mais uma prova de que o sistema é feito para não funcionar".

A certeza da impunidade mais que impera. Por isso, todos que podem se valer do instituto do Foro Privilegiado, o fazem sem titubear, haja vista terem o fator extintivo da prescrição de seus eventuais crimes a seu favor. Algo natural e legal, uma vez que os tribunais superiores não têm a devida condição de atender a contento tantos processos, que, dia a dia, se avolumam aos já milhares existentes.

Gustavo Costa Leite Meneses

Advogado