Ideias: Fio do bigode

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:14

Mesmo que a mim seja atribuída a figura da antítese a desburocratização, é necessário, mesmo nos pequenos negócios estabelecer vínculos que garantam o cumprimento das obrigações pactuadas. Esse estado de coisas não deve servir de justificativa ao descumprimento, do mínimo necessário, inerente a gestão documental nas organizações. Não se deve deixar transparecer que o tema não seja levado a sério, como pode parecer. Esse descompasso não ocorre somente por desinformação do gestor, seja ele titular do negócio.

Nesse vácuo prosperam interações não republicanas que se manifestam no não pagamento daquilo que é devido. É inacreditável que ocorram transações comerciais, sem o respectivo registro nas organizações. O pior, e para o desconforto dos que se debruçam sobre o tema, essas relações existem e o fato gerador se manifesta com frequência indesejável. É preciso estar atento e corrigir o equívoco resgatando o cumprimento do que é razoável nesse tipo de transação. Faz-se mister uma completa revisão dos procedimentos e rotinas internas que contextualizem, em caráter terminativo, as transações e seus respectivos desdobramentos no dia-a-dia das pequenas empresas. O importante é não passarem batidas as amarrações que criam vínculos com a relação negocial. Cumpridas as interações cliente e fornecedor, a etapa seguinte é a formalização mediante registro em documento a ser firmado entre as partes, contendo o objeto, condições estipuladas, valor, forma de pagamento e sanções pelo descumprimento do pactuado. Já não prevalece o fio do bigode.

Cláudio Montenegro

Administrador