Ideias: Feliz ano velho

00:00 · 30.12.2016

Todo ano é um recomeço. Renovamos esperanças e idealizamos novos desejos. O tempo não para; às vezes, nele estaciona a desesperança, ainda mais quando há necessidade de apagar algo que maltratou o passado. Humano, tive erros; certamente, mais acertos. Fiz o que não gerou arrependimentos. Procurei ser servil. Dividi saberes e dúvidas. Muito aprendi. Vivenciei mais intensamente o autoconhecimento. Vivi serenamente, mas enfrentei tempestades. Idealizei o programado e coisas que não esperava. Repensei valores e verdades. Glorifiquei virtudes. Dormi, despertei e todo dia executei o sonho que comigo mesmo acordei; outros adiei. Enalteci a família. Busquei transformações e renovei vontades. Tive tribulações. Comemorei conquistas. Combati injustiças e lutei contra fraquezas. A todo o momento vi gangorrear as pulsões ou energia do que é bom ou mau. Plantei a semente do bem e do amor. Aprendi com vitórias e mais ainda com lágrimas do indesejado. Meditei a vida, com virtuosos, com experientes e com humildes. Mudei o corpo. Amadureci a mente. Agradeço, pois envelheci. Muito cresci com caminhantes do saber. Captei e triturei o exemplo que não se deve copiar. Que seja iniciado um novo ano, com alegria e paz no coração. Renovemos o que nos estimula. Alimentemos a inocência da caridade e do perdão. Fiz renascer o exemplo de Cristo, que todo dia nos ensina a justa e certa Deus, cisão. Como preparação para as bênçãos do ano novo, que no fechamento das cortinas de seu tempo, no apagar das luzes e ao findar a mudança do ano que passou, possamos dizer - que feliz ano velho!

Russen Moreira Conrado

Médico e escritor