Ideias: Feliz Ano Novo

00:00 · 31.12.2016

O mundo inteiro cristão vive uma de suas maiores festas durante o ano: o nascimento de Jesús Cristo, que veio ao mundo para pregar a paz, a fraternidade humana, a solidariedade entre os povos do mundo inteiro, independente de cor, sexo ou religião, não obstante o nosso País vivenciar, no momento, uma "amarga crise política e ética com reflexos inimagináveis de uma crise, que se espraia, ainda mais, para o ano que se aproxima 2017".

Dentro de pouco, fogos de artifícios, taças de champagne se cruzarão, entre famílias reunidas, não importando o nível social, anunciarão que o ano novo está presente e o ano velho ficou para trás. Num passo mágico, os olhares se cruzam, os abraços calorosos se entrelaçam, num pensamento comum. A família reunida, numa tradição secular, deseja muita paz, amor e um ano novo repleto de muitas realizações pessoais, familiares e profissionais para todos do grupo afetivo. É Ano Novo, 2017, que acaba de chegar, renovando as boas energias.

O sentimento chave vigente, naquele momento, é o amor, a fraternidade, a solidariedade humana, não importando a sua língua, a cor, origem, nível social, já que somos todos descendentes de um só Pai - Jesús Cristo.

Tudo se transforma, de repente, mais um ano novo radiante de esperanças, alegrias, novos sonhos e realizações. E que nosso sentimento de cidadania contribuía para um Brasil melhor, mais justo, solidário e sem corrupção. Vamos dar-nos às mãos, uns aos outros, e rezarmos a grande oração ensinada pelo menino nascente, num gesto solidário resultando em paz, superação dos problemas sociais, políticos e econômicos do nosso pais tão urgentes para o progresso da nossa Nação. Reflita esta realidade, precisamos evoluir. Feliz Ano Novo!

Bosco Gonçalves - Escritor