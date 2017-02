Ideias: Fatídico acidente

00:00 · 03.02.2017

A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Lava Jato - Teori Zavascki, no dia 19/01, em Paraty, continua ainda gerando indagações sobre a continuidade plena da Operação Lava-Jato pelo povo brasileiro. O ministro em epígrafe era o responsável pela apreciação desse invulgar e histórico processo, que, certamente irá "passar o Brasil à limpo", ou seja, nominar corruptos e corruptores, com expressiva participação da classe política, que estejam envolvidos, no Petrolão, e ações de uma endêmica corrupção , que tomou conta do País.

Louvável a posição tomada pela ministra Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), quando homologou, em 30/01, as 77 delações de executivos e ex-executivos da Odebrech, mantendo o seu sigilo, facultando o aprofundamento das investigações às autoridades competentes da PGR (Procuradoria Geral da República). A grande expectativa do povo brasileiro é que a Lava-Jato prossiga no seu curso natural de investigações, agora sob a relatoria do ministro Edson Fachim, recém escolhido.

Para cientistas políticos, vivemos uma "crise impar de oportunidades" para se rever o que está certo ou errado. A Lava-Jato precisa chegar ao seu final para que novas forças políticas possam construir um novo planejamento político, já que o pais vive uma crise econômica e social, com mais de 13 milhões de brasileiros desempregados.

A atual estrutura política e partidária está esgotada, exaurida, urgindo profundas e múltiplas reformas. Para o Ministério Público: "a hora é grave e decisiva para o nosso futuro, como Nação"- afirmou Janot.

Bosco Gonçalves - Escritor