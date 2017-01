Ideias: Estrela dos magos

00:00 · 05.01.2017

Em Belém, cidade pequena, nasce uma pobre criança, aliás, nem nasce na cidade, e sim no campo, como tão bem sabemos, numa manjedoura, entre animais e pastores. Essa criança veio com a missão de dar a vida por suas ovelhas, chamando a atenção para a realidade: antagonismos e mundo envolto em mistério. Nasce no meio da noite, na escuridão, mas na condição de luz ou estrela, guiando e iluminando os passos da humanidade.

Ninguém melhor do que Dom Helder Câmara para assimilar o mistério da encarnação: "se eu pudesse, sairia povoando de sono e de sonhos as noites mal dormidas dos desesperados". O anúncio do anjo aos pastores do nascimento do Salvador, ao mesmo tempo em que no Oriente, distante e longínquo, surge uma estrela, com a missão de comunicar aos magos o nascimento da verdadeira Estrela da humanidade. É forte o significado paradoxal da estrela, vista como um instrumento estranho e, ao mesmo tempo, belo e maravilhoso.

Percebe-se a ação de Deus, ao se manifestar através da estrela, desaparecendo-se, em seguida, e não sendo causa de preocupação para aqueles homens de Deus: os magos. Que no espírito do Natal, no exemplo dos magos, que se deixaram ser guiados pela estrela, busquemos a ternura de Deus neste ano de 2017, no convite feito às pessoas de boa vontade, de "participar da divindade daquele que uniu a Deus nossa humanidade", manifestando-se como estrela a iluminar todos os povos no caminho da salvação. Saibamos experimentar misteriosamente "a troca de dons entre o céu e a terra" de um Deus que, como luz, a iluminar nossos passos. Amém!

Geovane Saraiva

Padre