Ideias: Espantos

00:00 · 04.01.2017

O País vive a época dos espantos, como se a cada dia não bastasse as suas preocupações. Por exemplo, o Secretário de Justiça do Rio Grande do Sul paralisou por horas a fio todas as viaturas da Polícia Militar, transformadas em carros-xadrezes, tendo por guardas- penitenciários os policiais da guarnição. A televisão mostrou o absurdo. Dois policiais faziam a guarda dos "detentos", enquanto o resto da população ficava a ver navios. E achando pouco, a referida autoridade acenou com a hipótese de resolver o grave problema aproveitando "containers" ou até mesmo navio. Hitler e Mussolini aplaudiriam a ideia.

Prisão, senhor secretário, não é lugar de vingança nem de tortura, embora no Brasil a prática seja comum. É para propiciar condições de recuperação ao homem delinquido. Muitos cães, cavalos, bovinos têm vida mais digna à daqueles muitos presos nas masmorras do Estado. A Ministra Presidente do STF, Cármen Lúcia, promoveu visitas a alguns presídios brasileiros para observar, in loco, a gravidade do problema.

Mas não cessam por aí os espantos desses tempos estranhos em que vivemos. Avião, com time de Chapecó, fechou o ano com tragédia de graves proporções. Caiu em Medellín, por falta de combustível, a chamada "pane seca". A empresa economizava combustível. E os órgãos de fiscalização, onde estavam? Quantos aviões não estarão voando em situação irregular? Talvez "O Grito", de Edvard Munch, bem traduza essa época de tempos estranhos, como bem os definiu o Ministro Marco Aurélio. Possa o iniciante Ano Novo mudar esse quadro de horrores.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador