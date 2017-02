Ideias: Esotérico

00:00 · 04.02.2017

O mundo roda. Busca incessante por definições. Junção de letras formando roteiros de vida. O ser humano gesticula. Fala. Troca em miúdos tudo o que vem decantado em palavras as mais variadas para definir coisas exatas. Despertamos sintonizando "esotérico". Por que a insistência no nome? Talvez por ver o Centro Esotérico da Rua Assunção totalmente desativado. Saudade do Almerindo! Ele nos trouxe a seiva rica de um conhecimento diferenciado na arte de declamar credos. Almerindo usava sua inteligência rara para dizer coisas no além e no aquém da existência. Ele tornou-se espírita (ou sempre foi) a fim de doutrinar as almas encarnadas que o visitavam. Era um autêntico desbravador de caminhos.

Sustentava a leveza de ser, sendo um profeta dos seus dias. Almerindo e esoterismo numa fusão espiritual que rendeu dividendos do bem. Estrategista, o Almerindo soube dosar as palavras do seu vocabulário de crenças e repercutiu no centro espírita implantado no terreno da sua residência. Deixou o centro esotérico bem edificado na sua vizinhança em patrimônio imobiliário seu. Agora há o espaço vazio no recanto onde foram decantados tantos conhecimentos com a precisão de querer acender uma luz. A luz do mundo que roda sem perder o rumo. Planeta Terra com suas luzes a demarcar o solo e os espaços livres.

Estamos em contínuas mutações e o todo que se assemelha como impossível pode tornar-se realidade, desde que possamos estudar sem preconceitos. A transformação da consciência é parâmetro para afirmar positivamente a energia esotérica e todo o novo que se descortina nos processos evolutivos.

Paulo Eduardo Mendes - Jornalista