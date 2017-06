Ideias: Empréstimo rural III

00:00 · 13.06.2017

Acreditava que os dois artiguetes publicados, de assemelhados títulos, com pareceres de agentes bancários - classificados como "pérolas rurais" - completariam o assunto. Equívoco. De amigo outro, ex-gerente e atual assessor de instituição bancária, recebi novas "joias". Desta feita, de mutuários interioranos que buscavam o banco por estarem insatisfeitos com os financiamentos e as exigências institucionais.

Eis alguns queixumes, de aspectos inusitados. "A Deus querer, nunca mais na vida vou ser 'mortuário'. Bem que o nome dizia e eu me enganei bestamente". "O fiscal de vocês chegou na fazenda cheio de chove e não molha. Foi lá e veio cá. Conversa mole como papa. No fim, perguntou onde eu meti o dinheiro emprestado. Eu só não disse por que ia ser um sofrimento pra mãe dele". "O avaliador passou o dia pra baixo e pra cima nas terras. Perguntou coisas sobre a minha vida que não sei, nem vou saber nunca. Aquilo era mais pra inquirir corno do que de homem de mulher séria". "Se eu tivesse com que pagar, não pedia empréstimo".

"Quando tomei o financiamento, confiei nas chuvas e em São Pedro. Os dois me faltaram. Agora, confio no banco, pedindo outro". "O fiscal queria que minha safra fosse igual a do vizinho. Ora, nunca fui homem de me incomodar ou ter inveja da vida alheia". "Nem sei mais o quê fazer. Se eu tivesse os bens que o banco quer para garantir, não estava pedindo, estava era emprestando". "Não digo mais que sou fazendeiro. Sou é bancário sem ordenado!". "Deu três pragas na fazenda: o banco, a seca e o fiscal. Não sobrou nada". Falta, agora, as conversas dos gerentes...

Geraldo Duarte - Advogado e administrador