Ideias: Empreender

00:00 · 26.12.2016

O alcance pretendido pelo tema é discorrer sobre as competências que mais influenciam na trajetória das organizações. De partida, e não poderia ser de outra forma, pretendo abordar o papel do empreendedor - principal e mais importante provedor das iniciativas de sucesso do mundo dos negócios.

Como consagrado na literatura especializada, o empreendedor carrega no seu DNA a criatividade, ousadia, persistência por conta da convicção do acerto da vanguarda da iniciativa. Sua conduta revela honestidade e descrição em tudo que faz, deixando realçar a sua permanente habilidade em pautar as suas ações com base em criterioso planejamento, enquanto retaguarda de sustentação das suas ações. De par, não deixa por menos sua refinada competência gerencial, enquanto contraponto a eventuais riscos inerentes a atividade de empresariar negócios. Igualmente, se insere na trajetória do empreendedor a singular e proativa liderança que a todos contamina, influenciando a motivação e comprometimento das pessoas que com ele fazem acontecer à grandeza da iniciativa sob seu comando.

Não se deve, igualmente, deixar de registrar a sua influencia contagiando a autoestima dos seus seguidores que se reflete no desejo de contribuir com o seu ofício, assim como na atuação do grupo para o alcance dos seus objetivos. A visão do alcance do empreendedor extrapola os limites da sua iniciativa e projeta a sua influência, no médio e longo prazo, sobre o meio onde atua, democratizando as oportunidades com a melhoria da qualidade de vida de todos, sem distinção alguma.

Cláudio Montenegro - Administrador