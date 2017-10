Ideias: Educação pública

00:00 · 10.10.2017

Os professores da rede pública de Fortaleza guardarão o ano de 2017 em suas memórias, mas não como uma boa lembrança. Este ano, pela primeira vez em 20 anos, recebemos da administração Municipal o anúncio de reajuste zero, isto é, a negação da reposição da inflação e, por conseguinte, o descumprimento da lei federal do piso do magistério (Lei 11.738, de 2008). Quando o salário não acompanha o percentual da inflação, ele diminui, pois também reduz o poder de compra. O que a Prefeitura decreta no ano de 2017, não só para o professor, mas para todos os servidores municipais, não significa congelamento de salário, significa redução salarial. O governo municipal recorre ao discurso da "crise" para tentar justificar o "arrocho" aos servidores, mesmo Fortaleza figurando entre as dez cidades do Ceará com melhor situação fiscal e, entre as capitais, a 4ª melhor em gestão fiscal do País.

No caso específico dos professores, a alegação de falta de recursos ganha contornos estranhíssimos, pois a Educação possui um fundo próprio, o Fundeb. E a própria Lei do Piso, no seu artigo 4ª, afirma que se o Município não possui disponibilidade orçamentária para assegurar o pagamento do piso poderá ser solicitada uma complementação de recursos da União.

Para completar o cenário desanimador da educação pública de Fortaleza, duas situações inéditas emergem em 2017: a suspensão de direitos e benefícios dos servidores e o sistemático atraso de salário dos funcionários terceirizados. No fim das contas, essa política de austeridade penaliza especialmente aqueles que mais dependem do serviço público: os mais pobres da cidade.

João Paulo Pimentel

Professor