Ideias: É Natal?

O que caracteriza o Natal? A sociabilidade aumentada? A mudança do estado de espírito? Mais proximidade com os familiares? Ouvir e ver os anseios encomendados nas televisões? Acreditar em uma saúde melhor? A intenção, mesmo passageira, de servir e até ajudar o próximo? A cultura do nosso dia a dia? A esperança de fazer algo novo, empreender? E como ficam as finanças no balanço já em curso? Empatam, pelo menos?

Há um pouco de cada um do especulado no parágrafo acima, mas Natal é, antes de tudo, uma simbologia. A necessidade pessoal de se sentir melhor do que é na realidade; deixar por menos os inesgotáveis motes familiares; ver a saúde como o resultado da genética, dos exercícios feitos ou não, do comido, do bebido e de como nos aceitamos no nosso mundinho real e no imenso universo que nos rodeia e do qual somos parte.

Natal é, mesmo assim, sinal de vida. Somos parte da humanidade. Essa a enfrentar-se no Oriente Médio de forma absurda para os nossos olhares não árabes; ver a decadência política e econômica do Brasil causada pelo descaso de cada um de nós, os eleitores, alguns dos quais até enganados. Não era para ser assim? Era. Nós somos causa e efeito do todo a nos aturdir neste momento difícil que vivemos.

Em seguida, logo ali, o ano novo, um dia igual a todos, pois feriado dito da confraternização universal. Exato nesse dia nos trancamos em nossas casas, dando trato à imaginação e na reflexão feita não encontramos a pedra filosofal ou mera saída. Daqui a menos de um mês, a Casa Branca voltará a ser branca. E o Jaburu? Feliz Natal!

João Soares Neto

Escritor