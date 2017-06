Ideias: DNA de inovação

00:00 · 13.06.2017

Sempre que medimos o nível de desenvolvimento de um país, observamos métricas clássicas, como índices de desigualdade social, taxas de desemprego e de crescimento econômico. O Chile tem experimentado melhoria em vários desses índices e detém hoje a liderança na América Latina, com os melhores PIB per capita e IDH.

A posição de vanguarda é justificada por ações do governo: criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo, à ciência, tecnologia e inovação.

É possível, a partir daí, estabelecer um nexo de causa e efeito entre a melhora dos indicadores do País. É condição indispensável para reduzir a pobreza e a desigualdade social que o Estado, em parceria com agentes econômicos e a sociedade, seja o catalisador de um processo que privilegie o fomento à inovação e à produção de ciência, posicionando-as no mesmo patamar da educação e da saúde.

Nesta hecatombe fiscal, buscar alternativas que fujam das despesas vultosas - como proporcionar outra visão da ciência entre jovens - permite colher frutos mais adiante. Na comemoração de 50 anos, a Finep reforça o papel de agente transformador desse novo olhar, por meio do apoio à exposição Inovanças: Criações à Brasileira, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A medida de atenção que um país empresta ao seu desenvolvimento tecnológico é uma importante credencial para seu posicionamento como liderança geopolítica. Tão necessária quanto é a missão de despertar em jovens o apreço pela Ciência. São essas as condições necessárias para que o Brasil assuma posição de protagonista na América Latina e no mundo. Assim como o Chile.

Marcos Cintra - Presidente da Finep