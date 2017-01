Ideias: Disputa na Câmara

00:00 · 20.01.2017

A exemplo dos anos anteriores, a eleição da Mesa da Câmara dos Deputados agita os círculos parlamentares, em razão do número de postulantes à presidência e do desentendimento entre bancadas. Cada uma busca eleger um membro de sua legenda, para fortalecê-la diante do poder Executivo e da opinião pública.

Desejoso de apoio, Rodrigo Maia dispõe-se a viajar pelo País, acolitado por companheiros solidários, autênticos porta-vozes para construir acordos necessários que viabilizem sua recondução. O contato pessoal durante o recesso projeta imagem do que será o prélio. Cada um dos candidatos formula programa de ação calcado numa maior projeção do Legislativo, diante dos outros Poderes e dos brasileiros. Foi-se o tempo em que a disputa se processava por composições, visando a fortalecer a instituição, graças a melhores perspectivas de projeção junto à sociedade civil organizada.

Vedada a reeleição para um novo período diretivo, na mesma legislatura, a refrega enseja o direito a outras lideranças, dispostas a alçar-se ao posto mais elevado nas duas Casas do parlamento nacional. Ressalte-se que, nessa etapa, os deputados decidirão sobre temas complexos, como a reforma da Previdência, capaz de lotar as galerias com segmentos antagônicos à retirada de conquistas ora constantes do texto em vigência. Os grupos populares mobilizar-se-ão, intensamente, predispostos a manter direitos que são considerados inalienáveis.

Para os observadores argutos e mais experimentes é provável que não se obtenha a unanimidade das bancadas, embora não se possa esquecer a máxima que diz: "A união faz a força..."

Mauro Benevides

Jornalista