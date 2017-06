Ideias: Direito de imagem

00:00 · 14.06.2017

A Constituição Federal, no inciso X do art. 5°, assim dispõe: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Trazendo-se este dispositivo para a realidade fática ou fatídica do dia a dia, assiste-se à deplorável e contumaz desobediência ao citado dispositivo constitucional. Veja-se, como exemplo: algema-se o indivíduo sem nenhuma necessidade, com o intuito de propiciar espetáculo e mostrar serviço para o povão; corta-se o cabelo do detido, isto é, daquele ainda não sentenciado, e divulga-se exaustivamente o fato através das mídias, como o fizeram com Eike Batista e outros, violando-se sem dúvida a imagem da pessoa e impondo-lhe humilhação desnecessária. Também a violação está presente, quando o preso não é liberado após o cumprimento da sentença.

Quando é recolhido às penitenciárias das "delegacias", ou quando não se lhe respeita o mínimo das condições inerentes à pessoa humana, em presídios com superpopulação carcerária. São os ecos dos regimes ditatoriais, onde o método de investigação era a tortura. Tudo isso ainda permanece no subconsciente de muitos, até saudosos dos tempos autoritários da autoritária República brasileira.

A imagem da pessoa envolve o todo - o biotipo, o cabelo, o bigode, e tais caracteres constam da ficha morfológica do indivíduo e do seu passaporte, não podendo ser alterados ao talante de terceiros. É preciso uma posição da OAB e da magistratura contra os abusos de autoridade verificados no Brasil "democrático" de hoje.

Eduardo Fontes - Jornalista e administrador