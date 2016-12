Ideias: Dignidade no campo

00:00 · 30.12.2016

Traços comuns das regiões semiáridas de países em desenvolvimento são: baixo crescimento e altos níveis de pobreza. Tais regiões são suscetíveis a longos períodos de secas. Para realizar um diagnóstico mais acurado do problema, entre 30 de novembro e 2 de dezembro, realizou-se no Banco do Nordeste, em Fortaleza, sob a organização do Banco Mundial, o seminário "Avaliação da Seca de 2010-2016 no Semiárido". O evento serviu de espaço para o lançamento do FNE Água, para financiar projetos para o uso sustentável da água.

Apesar dos esforços para melhorar diagnósticos, planejamento e políticas, o período de cinco anos de seca, associado à maior recessão econômica do país, minaram fortemente a possibilidade de gerenciar situação tão adversa. É neste espírito que a Lei 13.340/2016 autoriza a liquidação e renegociação de dívidas rurais, possibilitando a regularização de 861,7 mil operações do Banco do Nordeste que envolvem, sobretudo, aproximadamente 90% de estabelecimentos rurais de mini e pequeno porte e agricultores familiares. Dessa forma, 675 mil produtores (cerca de 2,7 milhões de pessoas, considerando a unidade familiar com quatro membros) podem retomar o curso da normalidade creditícia.

Portanto, a assinatura do Decreto Regulamentador da Lei 13.340/2016 pelo presidente Michel Temer é especialmente providencial. Demonstra a sensibilidade do Governo Federal para a situação por que passa a Região. Esta Lei, por fim, resgata a dignidade de milhares de produtores rurais, devolvendo-lhes a capacidade de geração de renda e melhoria da qualidade de vida.

Marcos Costa Holanda

Presidente do BNB