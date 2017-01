Ideias: Diferencial

00:00 · 09.01.2017

Dentre a vasta bibliografia que trata da gestão de negócios se inserem variadas abordagens relacionadas as habilidades inerentes ao empreendedor. Retratam com propriedade a vivencia dessas relações no dia a dia das organizações. Dentre as pesquisas levadas a efeito sobre o tema, destacam-se aquelas iniciativas cujo protagonismo revela perfil profissional que compreende, dentre outras, as competências a seguir explicitadas.

O ponto de partida nesse contexto diz respeito a busca incessante por oportunidades de negócios cuja a operacionalização se traduz nas condições pesquisadas, cuja aplicação conclua pela sua viabilidade. A disposição em liderar o empreendimento, não obstante a clara assimilação dos riscos próprios da iniciativa. Compromisso com a qualidade e eficiência nas relações que compreendem o processo produtivo. Na sequência, integral comprometimento com o trabalho a ser desenvolvido, segundo o estabelecido das metas pactuadas. A busca incessante de informações para fins de direcionamento do negócio, segundo a contextualização do ambiente. Monitoramento sistemático das relações com o mercado. Permanente avaliação de resultados, usando sua rede de contato interno e externo.

O somatório de tão importantes habilidades resulta no perfil profissional tão desejado pelo mercado atualmente, contudo, nem sempre disponível como no imaginário. A prática dessas habilidades produz independência e autoconfiança naquilo que faz, resultando em um diferencial competitivo que se projeta, com rara competência, nas interações do negócio como um todo com o mercado.

Cláudio Montenegro - Administrador