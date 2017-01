Ideias: Devaneios

00:00 · 25.01.2017

Amanhã, 26, às 19 horas, estarei lançando nos jardins da Reitoria da UFC o meu 16º livro, intitulado Devaneios, no gênero poesia, com 150 páginas, capa e ilustrações do pintor, escultor e desenhista Descartes Gadelha, e também detentor do título de " Doutor Honoris Causa", a quem caberá a apresentação da obra e do autor. O livro em questão é uma edição comemorativa ao centenário de nascimento de meus pais, ambos nascidos no recuado ano de 1917, no qual se comemora também o aparecimento de Nossa Senhora de Fátima aos três pastosinhos na Cova da Iria, em Portugal.

O prefácio coube ao ilustre poeta e acadêmico mineiro, radicado em Brasília desde a fundação da nova Capital, Anderson Braga Horta, da Associação Nacional de Escritores. Descartes não só é autor da capa "Enfeitando o Céu", como de todas as ilustrações a bico de pena para cada poema do livro, pois tomou-se de um entusiasmo próprio dos grandes artistas. E me presenteou com essas magníficas ilustrações legendadas - tornando o livro um duplo objeto de arte. Lá do céu onde se encontram, meus pais hão de mostrar-se agradecidos, como agradecido estou ao Anderson Braga Horta, detentor entre outras distinções do Prêmio Jabuti de Poesia, e ao Descartes.

Sem esquecer o Reitor Henry Campos, e o seu Chefe de Gabinete, José Maria de Andrade, solícitos no atendimento ao meu pleito - o de lançar nos jardins da Reitoria o Devaneios. Minhas raízes estão fincadas na Gentilândia e no Benfica, na Igreja dos Remédios, e nas copas das mangueiras onde um dia sonhei e virei poeta. Venha honrar-me com sua presença.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador