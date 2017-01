Ideias: Destino político

00:00 · 18.01.2017

O futuro da democracia na América Latina - onde floresceram por longo período as ditaduras de toda natureza - algumas mais ferozes outras menos - vai depender e muito da visão geopolítica do novo presidente americano Donald Trump, a assumir as rédeas do governo dos Estados Unidos no próximo dia 20. Dependendo de sua visão dos problemas sociais, da pobreza, da miséria, da falta de empregos e de uma tomada de posição em prol da vida do planeta - a democracia continuará a existir no chamado continente sul-americano.

Mas se vier a implantar uma visão atrasada, baseada tão só nos interesses hegemônicos da maior potência mundial - revivendo a velha filosofia de uma América para os americanos, o mundo verá, e não só a América Latina, o florescimento ou reflorescimento dos regimes ditatoriais, com o militarismo e a violência dando as ordens sob o manto de posições salvacionistas próprias dos regimes de força. O Brasil, por exemplo, vive hoje frágil democracia, adjetivada e não substantiva. Todo dia lembram a propalada harmonia dos poderes, o pleno funcionamento das instituições, quando todos percebem estarem elas funcionando num atrito permanente, como se fossem placas teutônicas prenunciadoras de um terremoto. Os graves problemas nacionais se agravam, levando as classes menos favorecidas aos patamares de ontem.

Cogita-se até de resolver a questão social com mais polícia e mais prisões, como nos tempos da Velha República. Obama, agora se despedindo do poder, como estadista, buscou prover a paz e a solução do grave problema ecológico e não fomentou a eclosão de ditaduras.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador