Ideias: Desglobalização

00:00 · 27.01.2017

O processo de globalização sempre existiu ao longo do tempo. Historicamente não é novidade. É claro que no passado ela ocorria de forma espontânea e natural, com pouca ou nenhuma regulamentação. Prevalecia a lei dos mais fortes ou daqueles tecnologicamente mais avançados. Dando um salto na História, sem prejudicar a linha de raciocínio, o processo ficou mais organizado após a Segunda Guerra Mundial, com a criação de instituições internacionais como a ONU, o Banco Mundial, o FMI e, posteriormente, com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim.

Em novembro de 1989, em um encontro na capital dos EUA, convocado pelo "Institute for International Economics", criaram "Consenso de Washington", abrangendo dez regras básicas para promover o ajustamento macronômico. Além de mencionar disciplina fiscal, investimentos, e outras medidas, deu-se prioridade à abertura comercial e ao câmbio de mercado, objetivando fortalecer a globalização.

De início, os países do grupo da chamada direita defendiam as diretrizes; já aqueles de esquerda eram contra. Por exemplo, EUA e Grã-Bretanha, de um lado, e China e Rússia, de outro. Ocorreram alterações significativas, com épocas boas e momentos de crises econômicas e financeiras, de desemprego, de desentendimento, de violência.

Hoje, a esquerda é a favor e a direita é contra a globalização. Basta examinar o Brexit, o preconceituoso "Trumpnanismo" e o posicionamento não confiável chinês. Realmente, a política é dinâmica. Esperamos que prevaleçam a ética, a justiça e a paz, nesse cenário de incertezas.

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC