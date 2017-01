Ideias: Desafios para Temer

00:00 · 05.01.2017

Após a série de tormentosos desencontros determinantes do Impeachment de Dilma Rousseff, ao assumir o Executivo, Michel Temer disse que tentaria realizar Governo capaz de corresponder aos anseios do povo brasileiro. Nos primeiros passos, enfrentou obstáculos, sem que nada o afastasse dos propósitos de conduzir a Nação a superar dificuldades, sendo a maior delas, a crise financeira, levando-o a enveredar pela trilha do Ajuste Fiscal.

A saída do impasse foi entregue ao Ministro Henrique Meireles, mesmo diante de embargos contínuos, requerendo pulso forte para vencer os óbices, sob os olhares de milhões de compatrícios vigilantes no noticiário da mídia atenta aos erros merecedores de prontas e eficazes corrigendas. Decidiu-se por vetar o projeto da Câmara dos Deputados, concedendo aos Estados numerário oriundo da repatriação de alguns bilhões desviados para o Exterior, que retornam ao País dentro das regras estabelecidas pelo Banco Central. As alterações promovidas tangenciaram as exigências oficiais, ensejando o veto, justificável por razões inseridas em normas relativas ao tema. Recusando-se a sancionar a matéria, Temer alegou motivos convincentes, o que permitiu o vaticínio da prevalência de tal dispositivo. Ademais, a decisão será por voto aberto, aspecto que beneficia o Palácio do Planalto, por reduzir o percentual de recusa do Plenário, solidário ao Executivo. A cota das UFs beneficiadas manter-se-á segundo o acerto com os Governadores, preponderando a diretriz do Presidente da República. Daí acreditar-se no adágio que diz "manda quem pode, obedece quem tem juízo".

Mauro Benevides

Jornalista