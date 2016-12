Ideias: Depois de Cristo

00:00 · 31.12.2016

A maioria dos habitantes do mundo ocidental que se diz cristão, conta o tempo pelo calendário gregoriano, uma criação do Papa Gregório, o Magno, homem cheio de conhecimento das coisas da Terra e dos Céus. Portanto, desde o nascimento de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, aos dias hodiernos já lá se vão 2016 anos, entrando para os 2017. Apesar de grupos arredios ao Cristianismo viajarem na inovação descabida de que as datas devem ser pelos escritas com a abreviatura AEC ou DEC (Antes ou Depois da Era Comum), a força histórico-cultural e, sobretudo, transcendental do menino nascido na pequena Belém da Judeia, nos confins do Oriente, continua a determinar que tudo neste mundo ocorreu antes ou depois de Cristo (a.C. / d.C.).

Este 2017 depois de Cristo simplesmente sinaliza mais uma etapa da existência humana, com suas mazelas e boas novas, uma caminhada de descaminhos que tantas vezes nos faz imaginar o ser humano sem saída, emaranhado num eterno desespero kierkegaardeano. As idiossincrasias e paradoxalidades do humano assemelham-se ao mito de Sísifo. Carregamos as nossas dores na procura incessante e insistente da alegria e da tranquilidade, que se faz presente na esperança a cada dia renovada. Os que somos cristãos cremos na parusia, que é como a luz no fim do túnel, quando com a presença do Messias que há de vir, porá um fim a toda dor e sofrimento. Então, a lamentação do mundo se transformará em cânticos de alegria. Tenhamos fé!

Barros Alves - Poeta e escritor