Ideias: Definir papéis

00:00 · 16.01.2017 / atualizado às 00:26

Definir critérios sobre a atuação das organizações, de um modo geral, apesar de ser um tema muito usual nem sempre é colocado com a propriedade que lhe é devida. Essa questão permeia as diversas dimensões das organizações, desde a definição básica dos seus próprios objetivos. Nessa perspectiva nem sempre é tão confortável, como pode parecer, o papel dos administradores das organizações, a tarefa de formular com sabedoria essas questões.

A miopia poderá lhe ser atribuída, em caso de insucesso - o julgamento severo sobre a limitação em identificar, desenvolver e explorar as competencias que tornam o crescimento possível e sustentável, o que implica, necessariamente, em repensar o conceito do negócio. O objetivo é o alvo que se pretende alcançar, podendo ser de caráter mais geral ou restrito, ou seja, entendido, respectivamente, enquanto papel da organização como um todo, que se reflete, especificamente, sobre uma determinada interface do negócio.

Assim, é necessário ter presente que as organizações devam ser flexíveis, se adaptando as mudanças no ambiente. Ter, igualmente, flexibilidade nas suas relações com o mercado, com sua força de trabalho, fornecedores, concorrentes, tecnologia apropriada, suporte financeiro e, principalmente, sua clientela, razão maior do seu desempenho. Por fim, é preciso internalizar que a tarefa de definir claramente papéis, será sempre um limitador da sua aplicação, quando a lógica não se sujeita a critérios muito bem definidos. A prática indica o planejamento criterioso, enquanto opção desejável para a superação desses descompassos.

Cláudio Montenegro - Administrador