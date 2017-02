Ideias: Coroa dos justos

00:00 · 01.02.2017

Padre Hermano Mestrom partiu para a Casa de Deus. Holandês de nascimento e cearense de coração, pôde afirmar, como São Paulo: "Combati o bom combate, completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da Justiça...". Padre lazarista, ordenado em 1956, iniciou seu pastoreio de 1957, em Limoeiro do Norte, de onde se transferiu para Fortaleza, a fim de concluir a construção da Escola Apostólica São Vicente de Paulo, em Antônio Bezerra, exercendo as funções de professor e de ecônomo da referida Escola. Trabalhou também na comunidade de Padre Andrade.

Assumiu o vicariato de Quixeramobim, em 1967, onde fundou minicooperativas em benefício dos agricultores e continuou exercer o magistério. Ainda naquela cidade, manteve programa radiofônico de grande audiência - "A Voz da Paróquia de Quixeramobim", que foi ao ar por mais de dez anos. Criou os chamados "Conselhos das Capelas", predecessores das "comunidades de base".

Ainda em Quixeramobim criou mais de cinco capelas, com abrigo para idosos doentes e abandonados. Restarou a Igreja - matriz de Santo Antônio, de 1732, e a Igreja N. S. Do Rosário. Conheci Pe. Hermano como vigário da Igreja de N. S. Dos Remédios, no Benfica, nomeado por D. Aloísio. Assumiu as novas funções em 1980, e à frente daquela paróquia foi luz para o seu rebanho. Deve-se ao Pe. Hermano a construção da Capela São José Operário e o Centro Educacional Maria Monfort, este fruto do amor filial à sua mãe, obras custeadas com recursos dos familiares holandeses. Pe. Hermano foi um grande servidor de Deus.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador