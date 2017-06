Ideias: Consciência

00:00 · 10.06.2017

A consciência humana tem a efervescência indormida que nos leva à produção permanente de ideias. Horizontes de percepção que gravitam em torno de realidades da própria existência que nos anima. Consciência pura de tudo o que nos cerca deveria evitar muitas caminhadas pelas rotas da violência. A consciência nunca nos deixa. Estamos sempre às voltas com os ditames do correto, do legal, do direito por natureza. Por que desprezar o sentimento valorativo do bem?

Somos portadores de consciência, portanto favorecidos pela arte de pensar bem. De permeio com vocábulos ousamos interligar consciência a preceitos religiosos. Encontramos o mesmo tom de bondade em todo credo que se desenvolve por várias denominações. Incrível discordar e brigar em razão de divergências pelo mesmo Deus.

Consciência auxiliar das manifestações que adotamos para caminhadas longe das perturbações mesquinhas. Somos todos iguais e não tem porque discrepar dos bons pensamentos. Sejamos coerentes com o ponto de vista entre os dois planos de vida. Vamos estabelecer um diálogo, mesmo mental, entre encarnados e desencarnados e verificar que nossas diferenças não são tão desiguais. Acordar para a realidade de conviver com o nosso semelhante dentro dos parâmetros da respeitabilidade que é inerente aos ditames da consciência pura.

As crianças, por exemplo, trazem o sentido da consciência correta só pelo jeito de olhar, elas sabem que estão em erro. Por que os adultos erram tanto quando fogem dos limites conscienciais do bem? Na seara do jornalismo, seremos sempre arautos do lado bom da vida.

Paulo Eduardo Mendes - Jornalista