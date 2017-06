Ideias: Competências

00:00 · 07.06.2017

A Polícia Federal no Ceará, conforme noticiou a imprensa, instalou delegacia para investigar licitações realizadas por prefeituras municipais e adotar as providências cabíveis nos casos comprovados de má-fé. Ignoro, nos meus parcos conhecimentos de bacharel em direito, até o quanto essa medida carece de legitimidade, porquanto os Tribunais de Contas detêm a capacidade da fiscalização das contas dos gestores públicos, incluindo licitações e outros atos de gestão.

Recursos estaduais, por exemplo, ou gerados pelo próprio município - entidade política autônoma - não estão sujeitos ao crivo da fiscalização nem do TCU nem da Política Federal, mas dos Tribunais de Contas e suas respectivas Procuradorias. Agora, se as licitações, impugnadas de falhas ou de irregularidades sanáveis ou insanáveis, decorrem de recursos federais, aí sim, a Polícia Federal, devidamente convocada pelo TCU e com o auxílio dos Tribunais de Contas municipais e/ou estaduais, poderá promover investigações e apontar culpados e/ou responsáveis pelas ilicitudes. Mas não, de viso, invadir a esfera do município e promover investigações policiais, ferindo a competência constitucional dos tribunais de contas, a quem cabe fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e adotar as providências cabíveis. A ação da PF, no caso específico das licitações, como alude a notícia, há de respeitar a competência dos tribunais de contas e jamais efetivar-se por iniciativa própria ou ato de ofício de delegado A ou B, pois tal choque de competências provocará, na prática, o chamado bis idem. O fato merece a análise dos doutos.

Eduardo Fontes - Jornalista e Administrador