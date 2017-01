Ideias: Cidade sitiada

00:00 · 06.01.2017

É inegável o efeito devastador do atentado em um mercado natalino da cidade de Berlim no último dia 19 de dezembro. O terrorismo, associado ao fundamentalismo religioso, teve consequências devastadoras no cotidiano de um povo que já luta para manter um frágil equilíbrio psicossocial face a questões internas e relativas à união continental a que pertence. Retrocessos em direitos conquistados a duras penas devem ser esperados.

A extrema direita alemã se alimenta da tragédia e se fortalece com o medo e a desesperança daí oriundos. No período pós-atendado, o maior partido de extrema direita local, o AfD, veio de imediato a público colher os frutos do desespero da população e pedir a cabeça da primeira-ministra Angela Merkel, culpabilizando-a e sua política de imigração pelo atentado. Uma população acuada por todos os lados e vivendo um pesadelo de incertezas e inseguranças se agarra a promessas falaciosas e a jogos antidemocráticos de pretensos salvadores da pátria. O cenário é perfeito para líderes oportunistas nesse ambiente de mal estar nas relações sociais, especialmente com o fim iminente da débil esperança de integração dos imigrantes recém-chegados, na promoção de uma paranóia difusa com o objetivo de subtrair qualquer brilho e alegria que se espera dessa época de festividades, encontros, comemorações e reconciliações.

Como no filme de Wim Wenders, "Asas do desejo" ou no original alemão, "Um céu sobre Berlim", a cidade espera por anjos cadentes que se materializem e redimam sua população da avassaladora aflição que sobre ela se abate.

Antonio C. Ribeiro Tupinambá

Professor da UFC