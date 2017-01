Ideias: Carta para Trump

00:00 · 21.01.2017

Permita-me, de princípio, chamá-lo de John. Sou também João e nasci na sua mesma década, em Fortaleza, capital do Ceará. Você, em Queens, belo distrito de New York. Feliz em sabê-lo economista de Wharton.

A sua ascendência europeia o fez crescer em boa família, da qual recebeu uma empresa "on the road". Sorte sua. Não satisfeito, a ampliou com diferentes objetivos, obtendo sucesso e alguns problemas.

Quando todos não o levavam a sério no início da campanha, por seus chistes e a mimética ao dar à sua face expressão marota, surpreendeu.

Enfim, venceu. Na nossa geração tivemos que assimilar as mudanças ocorridas pós-guerras da Coreia, Vietnã e Iraque.

Os círculos concêntricos reverberaram até aqui, neste Brasil, país que já visitou, mas não fincou negócios em Campinas, São Paulo ou Rio de Janeiro. Sei que a partir de ontem será mais difícil falar com você.

Por tal razão publico estas notas. Fique certo de que todos somos iguais, mesmo os não anglos saxões.

H. Truman disse a JFK: "após eleito, não fazer campanha". Não expulse imigrantes Integre-os. Não cutuque o México. A América só é grande pelo crisol de raças.

Há mais com o que se preocupar: as relações com a China e o fim do Exército Islâmico, por exemplos.

Cuidado com o Putin. Ele foi da KGB. Ninguém deixa de ser espião, se treinado para isso. Não afaste a Merkel.

A Europa tem bases americanas, lembre-se. Não se preocupe com as assombrações na Casa Branca. Elas sondam e rondam. Vá em frente. "Take care".

João Soares Neto

Escritor