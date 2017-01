Ideias: Cães de praça

00:00 · 10.01.2017

Igualmente aos cães de guarda, caça, guia e serventias outras, há os de praça. Variados em raças e portes. Bem observados, denotam comportamentos distintos. Lembram-nos, até, do ex-ministro da pesarosa era Collor, Antônio Rogério Magri. O celebérrimo autor do dito "cachorro também é ser humano" e do termo "imexível". Conduzidos nos logradouros, os melhores amigos homem obrigam-se aos desejos dos proprietários. Pelo menos, nos adereços.

Há dias, uma cadelinha poodle trajava casaco com capuz, laços nas orelhas, botinhas e atrelada à fina corrente dourada. As vestes da dona, mais berrantes ainda. A maioria dos inteligentes e queridos animalzinhos, ao invés de serem conduzidos, conduzem os que pensam fazê-lo. Obrigam-lhes a parar nos troncos das árvores, postes ou coisas outras e a assistirem, de quando em quando, o esvaziar da bexiga ou do intestino. Por vezes, somente o fazer de conta, uma gozação ou, quem sabe, o demonstrar de um disfarçado mando. Certamente se reconhece a irracionalidade, porém, a inteligência, não. Presenciei atitude canina bem comprobatória. A condutora de um pequeno lulu, em demonstração pública, encenava seu espetáculo. "Senta filhinho! Deita amorzinho! Dá à patinha a mama!". Ao final, segurou-o à altura do rosto e beijou-o várias vezes, à altura do focinho. Deu-se a tragicomédia. Possivelmente irritado pelas insistentes ordens e afagos, o pequinês aplicou-lhe dentada no queixo. Ao grito de dor, segui-se o arremesso do cãozinho no chão e seu lânguido ganido. Com jeito de cachorro que caiu do caminhão de mudança e sem rabo para balançar, a madama escafedeu-se.

Geraldo Duarte

Advogado e administrador