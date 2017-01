Ideias: Cá entre nós

00:00 · 07.01.2017

E aí como foi o ano de 2016 para você? Comeu, bebeu ou falou em demasia nos estertores do ano pretérito (pretérito é ótimo)? Aos foguetes aclarando os céus, lembrou-se de quem? Como ficou ao acordar do primeiro sono do ano de 2017? Já fez os seus planos? Quantos quilos aumentou ou perdeu nos 12 meses passados? A saúde está boa? A família esteve ao (use essa grafia) seu lado neste período?

Estas perguntas triviais são para nos dar um pouco mais de intimidade. Não existe autor sem leitor. A nossa parceria deve continuar. Você pode criticar, falar mal ou corrigir os meus escritos. Escrevo para ser lido e o jornal sabe disso. E preservamos a liberdade.

Este pequeno espaço é o meu ponto de ligação com o desconhecido. Você. Como é pessoa indeterminada, vou procurando, palavra a palavra, captar a sua atenção, pois uma crônica ou artigo não é uma mera carta. Se o fora, saberia o seu nome, a sua história de vida e quais os assuntos comuns aos dois. De qualquer forma, vai o meu abraço de boas-vindas a este novo ano que já está no sétimo dia e pouco fizemos de importante até aqui.

Não posso mudar o mundo com o escrito neste espaço de ideias deste Jornal. Mas, ideias são sempre o começo do que se planeja concretizar na vida. O admirável é não perder o passo, ir em frente, sem medo de pedir desculpas, quando erramos. Se acertamos, melhor ainda. Esta é a regra aqui para nós.

Ao longo de todos os 52 escritos (13.000 palavras) do ano de 2016 procurei ir além do banal. Neste ano, mais uma vez, conto com a sua leitura. Obrigado, desde já.

João Soares Neto

Escritor