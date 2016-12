Ideias: Belo exemplo

00:00 · 23.12.2016

A convite do ex-governador e amigo Lúcio Alcântara, venho participando, sempre que possível, no início de noite das quartas-feiras, na Livraria Cultura, de reunião com pessoas amigas, cujo único interesse é trocar informações e ideias sobre assuntos diversos, com destaque para a Literatura.

Na semana passada, o grupo promoveu a confraternização de final de ano, coordenada pelo competente e cortês professor Agamenon Bezerra. Foi um almoço bastante interessante que contou com a participação de dezoito pessoas. Um dos membros levou para ser sorteado um livro com a "Obra Poética" do grande escritor argentino Jorge Luís Borges (1899-1986). No momento, para a realização do sorteio, foram marcadas duplas de números de 1 a 18. Cada integrante do grupo recebeu um número e outro igual foi colocado na "cumbuca". Coube ao Dr. Boghos Boyadjian fazer o sorteio.

Pois bem, o numero sorteado foi o dele. Numa atitude de desprendimento, achou que não devia aceitar o prêmio. No entanto, o "plenário", em uma só voz, não concordou e defendeu a licitude do sorteio. Numa "brincadeira", as duas atitudes foram significativas. Ah, se no Brasil todos agissem desse forma. Foi um simples, mas um belo exemplo. Nós brasileiros, sem generalizar, devemos respeitar os costumes, normas, leis e, notadamente, a Constituição Federal. Obedecer o sinal de trânsito, dar prioridade aos idosos e gestantes, manter a independência do voto, não furar fila, etc, são atitudes comportamentais básicas que educam e evitam problemas maiores e estruturais como as corrupções financeiras, endêmica e sistêmica.

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC