Ideias: Beleza mental

00:00 · 03.01.2017

Manter a mente serena quando existe tudo para que ela assim não esteja; isso seria uma ficção, utopia ou ilusão? Ou é factível alcançar essa inebriante beleza? Nessa missão misturam-se fé, amor, filosofia e ciência. A mente precisa ser treinada em todos os instantes. Ainda mais nos momentos que ela requer uma performance melhor diante dos enfrentamentos, contratempos, problemas e perdas; porém, principalmente, em situações que pensamos não conseguir transpor.

Decerto que a adversidade é má conselheira, mas ai também se escondem as oportunidades, que despercebemos na bonança. A beleza, em qualquer prisma, é absolutamente atraente. Muitos se hipnotizam diante do belo e assim ficam transformados. A embriaguez da beleza pode ser alicerce de destruição, por isso estejamos alertas diante dos limites. Existe um aforismo que diz: mente sã em corpo saudável. Treine a mente para relativa paz na doença, na dificuldade, na frustração e na mudança indesejada. A beleza mental exorta a valorização da formação psíquica, e a capacidade de transformá-la na necessidade, e de se conseguir a contemplação ou inibição dos desejos, junto da aceitação do imutável.

Mas a história e a verdade ensinam que precisamos ser humildes. A vida é uma gangorra do experiente conhecimento com a inocente jovialidade. Muitos se fragilizam com os limites e transformações que o tempo oferece. Nesse texto faço reflexão sobre o valor de aprimorarmos a beleza da mente, mais que enaltecermos o corpo. Que saibamos modificar cicatrizes do espírito, alma e mente. E que as rugas sejam confrontadas pelo tempo e aceitas pela impermanência.

Russen Moreira Conrado

Médico e escritor