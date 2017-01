Ideias: Bateria de celular

00:00 · 18.01.2017

Todos já ficaram na mão em algum momento quando o assunto é a bateria do smartphone. Muito se especula em relação ao que pode ser feito para não prejudicá-la e, ao mesmo tempo, tornar o aparelho mais eficiente. Para não passar sufoco nas horas de maior necessidade e carregá-lo com rapidez, além de garantir a manutenção de sua vida útil, algumas dicas simples e valiosas podem ajudar. A mais conhecida e, também, uma das mais vantajosas quando se está com pressa, é carregar em modo avião.

Nesta função, ele consome menos bateria, pois desativa todas as conexões de dados, tornando o processo ágil. Utilizar um carregador de amperagem igual ou maior que a da bateria do smartphone pode ser uma opção eficaz.

Normalmente, os aparelhos possuem bateria de 2.000 mAh ou 2 ampères (que significam a mesma coisa). Quanto maior a capacidade, mais rápida será a carga. É importante ficar atento em relação à voltagem: ela não pode ser superior a do smartphone. Se isso acontecer, irá danificá-lo! Evite também deixar descarregar por completo.

É um mito dizer que não se deve recarregar quando a bateria está pela metade ou com 20%, por exemplo. Na verdade, o que estraga a bateria e faz sua vida útil ser menor é zerar sempre. Para quem utiliza o smartphone enquanto carrega, vale dizer que esta não é uma prática muito recomendada.

Durante o processo de carregamento, o aparelho tende a esquentar. Reforço que a bateria tem um limite suportável de temperatura como segurança e o uso de aplicativos e jogos pesados neste momento pode esquentá-lo ainda mais.

Edgar Louzano

Bacharel em Infraestrutura