Ideias: Arrependimento

00:00 · 27.12.2016

O comércio eletrônico movimenta bilhões pelo mundo afora, sobretudo em um sistema cada vez mais globalizado. Reflexo disso, são as 'Black Friday', em que uma determinada sexta-feira do ano os preços dos mais variados produtos sofrem descontos que muitas vezes ludibriam os olhares dos consumidores mais afoitos.

Pois bem, ocorre que muitas vezes o referido ato de comprar por meio desta plataforma eletrônica gera, o que se chama no Código de Defesa do Consumidor, o direito de arrependimento. Trata-se de direito do consumidor em se arrepender da compra realizada sem o acesso físico ao produto ou serviço. Logo, como não teria tido contato com aquela mercadoria, lhe caberia o direito de desfazer a compra efetuada em virtude de não ter atendido às suas expectativas.

Com a evolução do referido comércio, as informações passaram a ser bem mais completas na plataforma virtual do que até mesmo no âmbito real. Cor, tamanho, dimensão, peso, textura, enfim uma quantidade imensa de dados fornecidos pelo vendedor, a ponto de conferir uma completude de informações ao consumidor cibernauta. Portanto, situação bem aquém daquela vivida na época da criação do Código de Defesa, em 1990.

Dessa forma, o direito de arrependimento deve passar a sofrer uma certa relativização, tendo em vista às adaptações vividas no comercio eletrônico pelas mais variadas empresas a fim de fornecer ao consumidor o maior número possível de informações, de maneira que não o deixe vulnerável perante a mesma compra, todavia realizada pela forma presencial.

Márcio Gabriel Plastina Júnior

Graduando em Direito