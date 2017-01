Ideias: Areias sagradas

00:00 · 31.01.2017

Como foi maravilhoso recordar o apóstolo Paulo, no dia em que a Igreja celebrou sua conversão, em 25 de janeiro. Missionário insuperável, não conviveu pessoalmente com seu Mestre e Senhor. No início, de perseguidor ferrenho da Igreja e dos cristãos, abraçou a fé na viagem para Damasco, que se deu no ápice da luminosidade do Sol, transformando-o por completo, na viagem, encontrando-se nas areias daquele caminho, já perto de Damasco. "Foi pelo meio-dia que, de repente, uma grande luz vinda do céu brilhou ao redor de mim". Paulo quer nos ensinar que as circunstâncias são as mais diversas para sermos chamados a abraçar a proposta do reino, afastando-nos das trevas do erro, as quais persistem em perseguir a humanidade.

Temos como expressão maior o Evangelho vivo, no exemplo claro, terno e generoso que vem do jovem Saulo de Tarso, ao tornar-se seguidor e discípulo fiel de Jesus, o Nazareno, a partir do sinal luminoso, no episódio da queda nas areias, no caminho de Damasco, voltando-se após o incisivo chamado de seu Mestre e Senhor, pelo anúncio e propagação da fé. Pelo fato de o chamado ter acontecido ao meio-dia, recordo-me de Dom Helder Câmara, ao externar sua alma e ternura de místico, a partir do Sol da Justiça, que é dom e graça de Deus: "Há pessoas que, independentemente de idade, pelo que são, pelo que dizem e pelo que fazem, são sempre meio-dia". Recordando o Apóstolo dos Gentios, seja no anúncio do Evangelho e nos carismas, seja na missão e viagens, não podemos esquecer o Artesão da Paz, na sua disposição e sabedoria interior, se esforçou para imitá-lo.

Geovane Saraiva

Padre e pároco de Santo Afonso