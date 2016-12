Ideias: Alvorecer

00:00 · 28.12.2016

O fim do ano está à porta, e o novo já se prenuncia e anuncia. Vai ser duro, vai ser difícil, anunciam as Cassandras da política. Ou as hienas, com suas gargalhadas trágicas. Sempre foi assim. Com uma diferença: já não guardam segredos sobre o futuro próximo, pois a faca está posta no pescoço das vítimas - os milhões de desempregados, os fisgados pelos rigores das novas regras previdenciárias, os desamparados nos salários - menos os do custo de vida, incluindo aluguéis, taxas e multas, mensalidades escolares e as mentiras de sempre.

Delfim Neto, quando ministro da Fazenda nos tempos de "chumbo", fazia menção ao crescimento de um imaginário bolo, do qual ele era o confeiteiro. Quando o bolo estivesse de bom tamanho, seria repartido entre a população, em fatias de distribuição de renda. O bolo do Delfim "sapatou" e a prometida divisão nunca se concretizou na prática. Os mandantes de agora são mais diretos. Não acenam com benesses, senão com o travo amargo das mazelas anunciadas: arrocho salarial, contenção de gastos por um período de vinte anos e outras "bondades"do gênero.

As medidas aprovados a toque de clarins trarão aumento da pobreza, da violência criminal, do analfabetismo, do tráfico de drogas, das doenças dos hospitais sem remédios. A solução para o grave quadro será aumentar a carga tributária, os efetivos policiais civis e militares e a construção de mais penitenciárias, em vez de escolas de qualidade e liceus. O sonho de um Brasil melhor vai sendo postergado para as calendas gregas. Isso se o novo presidente americano Trump não resolver acabar com o mundo antes.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador