Ideias: Alta de impostos

00:00 · 07.04.2017

Segundo dados estatísticos, o brasileiro trabalha mais de cinco meses no ano só para pagar impostos. Mesmo assim o déficit público já chega à ordem de 150 bilhões de reais e em escala ascendente. É uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Solução encontrada pelo governo, como sempre: aumentar impostos.

Onerar em quase 50% de impostos o que produz a nossa já combalida economia para gastar, e mal, no setor público, é um estímulo à sonegação fiscal por instinto de revolta e/ou de sobrevivência, precarizar mais o poder de compra, o desemprego, desestimular os investimentos e, assim, contribuir para aumentar a atual recessão econômica no País.

Por outro lado, nem sempre o aumento da taxa de imposto tem efeito positivo na arrecadação. Se esta sobe, consequentemente, os preços sobem e a demanda por produtos, bem como a arrecadação de impostos, tendem a cair, obedecendo os princípios naturais de economia. Em vez desse aumento de impostos, o governo tem mesmo é que cortar despesas.

Há, com certeza, muita gordura mórbida a ser eliminada no setor público, que daria para superar esse déficit, baixar a carga tributária e aliviar o bolso do brasileiro, principalmente daquele desapadrinhado das benesses do poder público.

A caminhar como está, termina "matando a vaca (economia) para só alimentar o carrapato (despesa pública)". No fim, terminará todo mundo "pagando o pato". O governo sem poder pagar mais os salários de sobrevivência, nem os altos salários e mordomias que aí estão, como já aconteceu em alguns estados da federação em data recente.

Rafael Lopes Ferreira

Economista