Ideias: Academia de Direito

00:00 · 09.01.2017

No próximo semestre, em março, Fortaleza sediará a sessão de instalação de uma nova arcárdia juriscultural. Trata-se da Academia Cearense de Direito, registrada em cartório no 12 de dezembro, de efeméride importante, pois neste dia fez 139 anos de morte do patrono José de Alencar. A Academia Cearense de Direito (ACED) traz em seus estatutos a importância de cultuar a responsabilidade social dos juristas, fazendo com que busque ir às escolas públicas para ministrar noções de direito.

Outra novidade e ponto de convergência é o funcionamento da Escola Cearense de Direito no interior da Academia, fato inovador. A ECD ministrará cursos jurídicos mais distantes das searas universitárias, como o direito canônico, irradiando, assim, o ensino e o conhecimento em nossas terras. A Academia Cearense de Direito possui um quadro de quarenta acadêmicos efetivos, seguindo assim, as bases mananciais do pioneiro rito francês. Entre seus sócios-correspondentes, já confirmados, uma plêiade de notáveis juristas: Jorge Miranda e J.J. Canotilho, ambos de Portugal; Raul Cervini, do Uruguai; Raúl Zaffaroni, ministro da Suprema Corte Argentina; Ives Gandra da Silva Martins; Ada Pellegrini Grinover; João Baptista Herkenhoff. Esses nomes servem de bálsamo para a academia e para a diretoria que terei a honra de capitanear no próximo lustro. São cientistas jurídicos que chancelam o nome da Academia em 14 Estados da Federação e em 6 países. Acredito que essa nova academia cultural deverá ser mais um motivo de orgulho para o Direito cearense e brasileiro, elevando o nome do Ceará ao zênite global.

Roberto Victor Pereira Ribeiro - Pres. Da Academia Cearense de Direito