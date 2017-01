Ideias: A arte de negociar

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:15

Historicamente, os latino-americanos, em especial os brasileiros, são um povo que evita o embate, gosta de "botar panos quentes" nas situações de conflito e têm dificuldade para lidar com objeções. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Vendas em outubro de 2016, 55,2% dos profissionais da área comercial admitem sentir receio na hora de intermediar uma negociação, em determinadas situações. O levantamento também aponta que 73,6% dos vendedores sentem algum tipo de desconforto ao receber a primeira objeção do cliente.

Esse temor ocorre pelo fato de a negociação ser um momento de desafio, de impasse ou até de conflito. Porém, para analisar essa questão, é preciso entender que o ato de negociar nada mais é que um embate natural, uma rede de tensão em que os dois ou mais lados se confrontam, mas sempre na tentativa de encontrar um meio-termo para que todos saiam satisfeitos. É importante lembrar que não ter medo de negociar é muito diferente de ser agressivo, fazer perguntas fora de hora e de "obrigar" o cliente a fechar um negócio.

O bom vendedor desenvolve a capacidade de negociar sempre, faz disso algo natural, sem forçar nenhuma situação.

Embora não sejam culturais para a maior parte dos brasileiros, essas características podem ser desenvolvidas com treinamento, aperfeiçoamento, experiência e dedicação. A função do vendedor profissional é fazer com que o outro lado perceba que o melhor negócio está presente nessa conversa, nesse telefonema, nessa visita, nessa reunião, no produto ou serviço que está em pauta. Isto é negociar!

Carlos Cruz

Diretor do IBVendas