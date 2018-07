00:00 · 17.07.2018

O Ibama enviou novo pedido para 1.888 vagas em concurso público para análise do Ministério do Planejamento. O Ceará é um dos estados contemplados. O edital deve sair até janeiro de 2019, para os cargos de técnico administrativo, Analista Ambiental e Analista Administrativo. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.

